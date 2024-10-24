54-летняя Ирина Билык "возродила" девяностые новым огненным образом

Звезда практически не изменилась за последние 30 лет.

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Ирина Билык новости - Ирина Билык повторила свой образ из 90-ых / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Украинская Мадонна" Ирина Билык за свою карьеру сменила множество образов, каждый из которых стал важной частью ее творчества. Впрочем, склонность к метаморфозам она сохранила и сегодня.

Недавно в своем блоге в Instagram она опубликовала ролик нового перевоплощения от известного визажиста Егора Андрюшина. Его работа вернула поклонников Билык в девяностые.

Под украинскую версию популярного трека Ирины "Мы будем вместе", артистка превратилась в рыжеволосую красотку в джинсовой куртке с винтажными нашивками - яркую, свободную, как и 30 лет назад.

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Тогда Билык была только в начале своей умопомрачительной карьеры, когда она еще даже не догадывалась, что станет одной из главных див украинской сцены. В комментариях поклонники были рады с ностальгией вспомнить прежние времена.

"Памʼятаю Ірину Білик на початку 90х - стрижка та колір волосся, як в цьому у відео", "Дуже гарне перевтілення. Майстру браво!!! Ірина просто пожежа", "Як гарно! Іринка, Вам личить такий колір волосся, як на початку кар'єри", - пишут знаменитости фанаты.

Ирина Билык новости - Ирина Билык повторила свой образ из 90-ых / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Кто такая Ирина Билык / инфографика: Главред

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