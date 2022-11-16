48-летняя дочь Николая Мозгового показала, как выглядела в юности

Елена Мозговая показала, как выглядела в 16 лет / facebook.com/mozgovaolena74

Украинская продюсерка и дочь легендарного Народного артиста Украины Николая Мозгового Елена Мозговая поделилась архивным фото, которое собрало массу восторженных отзывов.

На своей странице в Facebook 48-летняя женщина показала, как выглядела более 30-ти лет назад. На снимке юная Елена позирует на фоне ворот в голубой рубашке на пуговках. Молодая девушка слегка наклонила голову и обнимает себя за плечи.

"Если бы знать в те свои 16, какие пердимонокли тебе приготовила судьба", - подписала фотографию Мозговая.

В комментариях друзья и поклонники продюсерки отмечают: помимо очевидно красоты молодой Елены, в ее чертах уже угадывается крутой нрав и несгибаемый характер, которые раскрылись в ней уже в более зрелом возрасте.

Елена Мозговая в 16-летнем возрасте / facebook.com/mozgovaolena74

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