48-летняя дочь Николая Мозгового показала, как выглядела в юности

В 16 лет в Елене Мозговой уже угадывается волевая женщина со стальным характером.
Украинская продюсерка и дочь легендарного Народного артиста Украины Николая Мозгового Елена Мозговая поделилась архивным фото, которое собрало массу восторженных отзывов.
На своей странице в Facebook 48-летняя женщина показала, как выглядела более 30-ти лет назад. На снимке юная Елена позирует на фоне ворот в голубой рубашке на пуговках. Молодая девушка слегка наклонила голову и обнимает себя за плечи.
"Если бы знать в те свои 16, какие пердимонокли тебе приготовила судьба", - подписала фотографию Мозговая.
В комментариях друзья и поклонники продюсерки отмечают: помимо очевидно красоты молодой Елены, в ее чертах уже угадывается крутой нрав и несгибаемый характер, которые раскрылись в ней уже в более зрелом возрасте.
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