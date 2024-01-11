39-летняя участница Холостяка-12 родила первенца: первые кадры с младенцем

Виктории Варлей, как настоящей актрисе, мастерски удалось сохранить интригу до последнего.

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Виктория Варлей впервые стала мамой - первые кадры с младенцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriavarley

Украинская актриса, которая участвовала в 12 сезоне романтического реалити-шоу Холостяк, Виктория Варлей свою любовь и семейное счастье нашла не на проекте, а в США, куда перебралась вначале полномасштабной войны в Украине. В январе 2023 года она вышла замуж, а в январе 2024 - сообщила о беременности.

Сегодня в своем блоге в Instagram артистка объявила о появлении на свет первенца - девочки, которую счастливые родители назвали Мишель.

"Появилась на свет наша сказочная девочка Мишель. Спасибо Тебе, что избрала нас своими родителями, я буду лучшей Мамой для Тебя", - пишет Варлей. Также она поделилась роликом, в котором показала, как она узнала о беременности, фрагменты "беременных" фотосессий, подготовку к появлению на свет малышки. На последних кадрах можно увидеть Викторию в роддоме и первые кадры после рождения Мишель.

Примечательно, что мамой Виктория Варлей стала еще 1 января 2024 года, а о появлении на свет малышки решила сообщить лишь сейчас. О беременности артистка сказала 3 января - через 2 дня после того, как родилась Мишель.

Смотрите видео Виктории Варлей про беременность и роды:

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