39-летняя участница Холостяка-12 родила первенца: первые кадры с младенцем

Украинская актриса, которая участвовала в 12 сезоне романтического реалити-шоу Холостяк, Виктория Варлей свою любовь и семейное счастье нашла не на проекте, а в США, куда перебралась вначале полномасштабной войны в Украине. В январе 2023 года она вышла замуж, а в январе 2024 - сообщила о беременности.
Сегодня в своем блоге в Instagram артистка объявила о появлении на свет первенца - девочки, которую счастливые родители назвали Мишель.
"Появилась на свет наша сказочная девочка Мишель. Спасибо Тебе, что избрала нас своими родителями, я буду лучшей Мамой для Тебя", - пишет Варлей. Также она поделилась роликом, в котором показала, как она узнала о беременности, фрагменты "беременных" фотосессий, подготовку к появлению на свет малышки. На последних кадрах можно увидеть Викторию в роддоме и первые кадры после рождения Мишель.
Примечательно, что мамой Виктория Варлей стала еще 1 января 2024 года, а о появлении на свет малышки решила сообщить лишь сейчас. О беременности артистка сказала 3 января - через 2 дня после того, как родилась Мишель.
Смотрите видео Виктории Варлей про беременность и роды:
Ранее бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, подтвердил развод со своей второй женой, украинской визажисткой Лилией Реус, и заступился за новую девушку.
Также украинская певица Надя Дорофеева оценила слухи о своей беременности от второго мужа, ресторатора и музыканта Миши Кацурина. Пара поженилась летом 2023 года.
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