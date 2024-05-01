30 лет разницы: молодой накачанный мачо приласкал путинистку Успенскую

К Успенской заглянул молодой накачанный мужчина. Та обомлела.

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Успенская нашла нового ухажера / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Российская певица Любовь Успенская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поделилась фото, которое сильно удивило поклонников престарелой певицы.

Так, на своей странице в Instagram путинистка выложила фото, как ее обнимает молодой и накачанный мужчина. А бабушка Люба тулится к нему своим дряблым и морщинистым телом. Об этом пишут российские пропагандисты.

Мужчина на фото выглядит супер накачанным. Он также держит букет роз и целует путинистку. Та, в свою очередь, млеет и подставляет ему свои филеры для поцелуев.

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Успенская и ее большой во всех смыслах поклонник / Фото "Вечерний курьер"

Любовь Успенская - последние новости по теме

Отметим, недавно появилось видео, на котором Любовь Успенская была в довольно странном виде. Некоторые комментаторы в соцсетях даже предположили, что она пьяная. При этом путинистка все время нервно мотала на руку волосы маленькой девочки.

А также Любовь Успенская назвала свою дочь "талантливой телкой", да еще и сказала, что ей повезло иметь такую богатую маму. Сидящая рядом Татьяна, только и могла, что молча краснеть, ведь Успенской рот закрыть было невозможно.

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