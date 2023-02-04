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"20 лет назад дело было": Волочкову едва узнали ее поклонники

4 февраля 2023, 02:45
Анастасия Волочкова сильно удивила своих фанатов - такой ее еще не видели.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова сильно удивила подписчиков новым фото.

На своей страничке в Instagram она опубликовала кадр, на котором позировала с распущенными волосами, что для нее несвойственно.

"Запечатленная Леночкой Галицыной во время отъезда из ее дома", - сообщила Волочкова в подписи к снимку.

Внешний вид одиозной балерины поразил ее поклонников - они не поверили (что естественно) в подлинность снимка, который был явно обработан сторонними программами.

"Вот бы вы такая и в реальности была. Волосы особенно хороши. А в реальности: непокрашенные корни и невнятные шиньоны", "Пишут как вам идут длинные волосы, только где их взять, чтобы они такие были", "Леночка Галицина уже должна называться не фотограф, а графический художник. Ничего общего с фото в ее трудах я не вижу", "Если бы и в жизни такая же была", "20 лет назад дело было", - писали в комментариях под снимком Волочковой.

Волочкова
Волочкова / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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