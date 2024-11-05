11-летняя дочь Камалии после тяжелой травмы вернулась к опасному хобби

Певица призналась, что просто не смогла отказать девочке.

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Камалия показала, как ее дочь катается верхом с гипсом на ноге / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Что произошло с дочерью Камалии:

11-летняя Мирабелла дважды за два месяца попадала в больницу с переломами

После того, как девочке загипсовали ногу, она упросила маму поехать кататься верхом

В конце октября украинская певица Камалия сообщила, что с одной из ее дочерей, 11-летней Мирабеллой, произошел несчастный случай, в результате которого у девочки оказался сломан палец на ноге. За два месяца до этого дочь артистки также сломала руку после падения на самокате.

Впрочем, все это не смогло остановить активного ребенка. В своем блоге в Instagram Камалия сообщила, что всего через несколько дней после того, как на ногу Мирабеллы был наложен гипс, девочка отправилась на конюшню - она соскучилась за своим конем и очень хотела покататься.

"Можно ли удержать эту маленькую искорку? Мирабелла так соскучилась по своей любимой лошади, что просто не смогла усидеть на месте. Она уговорила меня отвезти ее на конюшню, и я не смогла отказать. Видели бы вы, как засветились ее глаза, когда она обняла своего верного друга! Вот такая она у меня - сильная духом и с безграничной любовью к животным. Материнское сердце переполняется гордостью и нежностью", - пишет артистка.

Она также опубликовала видео, на котором Мирабелла всего через 3 дня после того, как ей наложили гипс на ногу, со счастливым лицом катается верхом. Несмотря на травму, девочка продолжает занятия.

Смотрите видео, как дочь Камалии катается верхом через несколько дней после госпитализации из-за перелома:

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Кто такая Камалия / инфографика: Главред

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