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Звезды сошлись: Элина Свитолина показала фото с Дэвидом Бекхэмом

Анна Подгорная
2 июля 2024, 14:15
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Спортсмены с мировым именем случайно столкнулись на престижном турнире в Лондоне.
Элина Свитолина
Элина Свитолина новости - Свитолина повстречала Бекхэма на Wimbledon / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Звезда украинского тенниса и олимпийская чемпионка Элина Свитолина прибыла в Лондон чтобы принять участие в турнире Wimbledon. Пока ее матч еще не состоялся, спортсменка наслаждается игрой в качестве зрителя.

На кортах Уимблдона Свитолина встретила другую спортивную легенду - британского футболиста Дэвида Бекхэма. Спортсмен поддерживает Украину и украинцев, и с радостью согласился на фото с теннисисткой.

Снимок появился в блоге Свитолиной в Instagram. В кадре Бекхэм позирует в безупречном костюме, олимпийская чемпионка - в спортивном наряде из шортов и худи.

видео дня

"Еще один день на Wimbledon", - подписала снимок, где она и Бекхэм приветливо улыбаются в камеру, Элина Свитолина.

Элина Свитолина, Дэвид Бекхэм
Элина Свитолина новости - Свитолина повстречала Бекхэма на Wimbledon / instagram.com/elisvitolina

Кто такая Элина Свитолина?

Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

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