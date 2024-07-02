Звезды сошлись: Элина Свитолина показала фото с Дэвидом Бекхэмом

Звезда украинского тенниса и олимпийская чемпионка Элина Свитолина прибыла в Лондон чтобы принять участие в турнире Wimbledon. Пока ее матч еще не состоялся, спортсменка наслаждается игрой в качестве зрителя.
На кортах Уимблдона Свитолина встретила другую спортивную легенду - британского футболиста Дэвида Бекхэма. Спортсмен поддерживает Украину и украинцев, и с радостью согласился на фото с теннисисткой.
Снимок появился в блоге Свитолиной в Instagram. В кадре Бекхэм позирует в безупречном костюме, олимпийская чемпионка - в спортивном наряде из шортов и худи.
"Еще один день на Wimbledon", - подписала снимок, где она и Бекхэм приветливо улыбаются в камеру, Элина Свитолина.
Кто такая Элина Свитолина?
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Мария Яремчук опровергла "отцовство" Александра Пономарева - артистам на протяжении нескольких лет приписывали роман, поэтому появление у Марии первенца вызвало у поклонников ажиотаж.
Также звезда Сніданку з 1+1 Неля Шовкопляс высказалась про будущее Олега Винника и Влада Ямы в Украине. Как известно, артисты покинули страну в начале полномасштабной войны.
Читайте также:
- Ждите, "Бриджертоны": Павел Зибров в образе лорда покорил Сеть
- Jerry Heil и alyona alyona назвали, кто бы мог представить Украину на Евровидении
- "Получается, ты врала": российский актер "наехал" на Софию Ротару
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред