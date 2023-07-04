Звезды Игры престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями во второй раз

Джону Сноу и Игритт не посчастливилось стать родителями, зато актеры, которые их сыграли, познали это счастье сполна.

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Кит Харингтон и Роуз Лесли сообщили о рождении дочери / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британский актер Кит Харингтон и шотландская актриса Роуз Лесли познакомились на съемках сериала "Игра престолов" - там им довелось сыграть влюбленных, и очень скоро экранные отношения переросли в реальные.

На сегодняшний день они вместе уже 11 лет. В 2018 году Харингтон и Лесли узаконили отношения, а вначале 2021 года поприветствовали своего первенца.

В феврале 2023 года Кит проговорился, что они с Роуз с нетерпением ждут второго ребенка, и готовят сына к тому, что он станет старшим братом. Сегодня стало известно, что в семье актеров появилась дочь.

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Харрингтон и Лесли держат подробности личной жизни при себе, поэтому рождение второго ребенка не комментировали. Радостную новость подтвердил изданию Page Six медиапредставитель Кита.

"Они без ума от счастья, потому что в их семье появилась маленькая девочка", - сообщил он.

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

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