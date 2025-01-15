Звезды-двойники: кто из украинских актеров очень похожи друг на друга

Некоторые украинские звезды очень удивляют своим сходством между собой.

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Сходства украинских артистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Лютая, Татьяна Шавковая

Существует теория, что каждый человек в мире имеет своего двойника, хотя научно это пока еще не доказано.

Отметим, если посмотреть на двух людей с одинаковыми волосами, цветом глаз и одинаковой формой лица, можно предположить, что они очень похожие, но вот точную копию найти будет нереально.

1+1 Украина собрал пары украинских актеров, которые все же похожи между собой, а некоторых даже часто путают.

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Гарик Бирча и Александр Печерица

Гарик Бирча и Александр Печерица / фото: instagram.com

Украинские актеры Гарик Бирча и Александр Печерица действительно на некоторых снимках выглядят как братья, но в реальности они всего лишь коллеги, а не родственники.

Татьяна Шавкова и Александра Лютая

Татьяна Шавкова и Александра Лютая / фото: instagram.com

Украинская известная актриса Татьяна Шавкова, которая исполнила роль Пираньи во втором сезоне сериала Женский врач рассказала о сходстве с исполнительницей роли Людмилы Пышной, актрисой Александрой Лютой. Она задумалась о том, чтобы сделать тест на установление родства с Лютой после прочитанных комментариев в соцсетях об ихнем сходстве.

Виктор Жданов и Анатолий Тихомиров

Виктор Жданов и Анатолий Тихомиров / фото: instagram.com

Поклонники считают, что актеры Виктор Жданов и Анатолий Тихомиров очень похожи, хотя некоторые все же имеют и другое мнение.

Андрей Исаенко и Алексей Тритенко

Андрей Исаенко и Алексей Тритенко / фото: instagram.com

В Сети также обсуждают сходство Андрея Исаенко и Алексея Тритенко.

Алексей Нагрудный и Сергей Кисель

Алексей Нагрудный и Сергей Кисель / фото: instagram.com

Алексея Нагрудного и Сергея Кисили также иногда сравнивают в Сети. Однако их сходство нельзя назвать поразительным, хотя у них есть некоторые схожие черты лица.

Ярослав Шахторин и Евгений Ламах

Ярослав Шахторин и Евгений Ламах / фото: instagram.com

Украинских актеров Ярослава Шахторина и Евгения Ламаха можно было увидеть на экране вместе, после чего их начали называть "братьями".

Максим Девизоров и Максим Самчик

Максим Девизоров и Максим Самчик / фото: instagram.com

Максим Девизоров и актер Максим Самчик также входят в число украинских звезд, которых иногда путают на экране.

Ирина Островская и Людмила Загорская

Ирина Островская и Людмила Загорская / фото: instagram.com

Звезда сериала Реванш Ирина Островская отличается яркой внешностью, как и ее коллега, актриса и коллега по сериалу Обещание Богу Людмила Загорская. В соцсетях поклонники обсуждают, что актрисы очень похожи, хотя не все могут с этим согласиться.

Дарья Трегубова и Екатерина Варченко

Дарья Трегубова и Екатерина Варченко / фото: instagram.com

Зрители рассмотрели сходство между звездой Реванша Дарьей Трегубовой и исполнительницей главной роли в сериале Родительский комитет Екатериной Варченко. Сложно не согласиться с тем, что актрисы похожи – как минимум, на фотографиях.

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