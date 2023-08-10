Звезду "Универа" позорно вернули в РФ из-за границы за "позицию"

Скоро каждый россиянин, поддержавший войну, будет в полной изоляции от остального мира.

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Виталий Гогунский в числе первых предателей Украины / Коллаж Главред, фото скриншот видео, vesti-ukr.com

Российского актера украинского происхождения Виталия Гогунского, который снялся в популярном российском сериале "Универ" в роли спортсмена Кузи, не пустили в Грузию.

Как написал Обозреватель, его завернули прямо в аэропорту и отправили назад на его террористическую новую родину - на Россию. Издание сообщает, что об этом стало известно российским пропагандистам, а потом информацию подтвердил и директор артиста.

"Актёра Виталия Гогунского не пустили в Грузию. На видео он уже грустный, поникший и трезвый летит в бизнесе обратным рейсом в Москву", – пишут пропагандисты.

видео дня

Сообщается, что звезду "Универа" завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. По словам директора актера, власти страны решили прогнать его "по политическим причинам". Похоже, что артиста выгнали за его поддержку террористического режима России и террориста Путина.

Напомним, ранее Виталий Гогунский, выдал на пропагандистском телеканале "Россия 1" порцию бреда и выдумок о Революции Достоинства 2014 года.

Как утверждается, на Майдане митингующим в чай подмешивали наркотики –чтобы якобы разъярить их и вдохновить на борьбу.

Кроме того, он ездил на территорию оккупированоного Донбаса, где пытался своими песнями поддерживать оккупантов, обстреливающих его родные земли.

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