Звездная ведущая шоу Танці з зірками раскрыла экзотическое имя первенца

Иванна Онуфрийчук выбрала очень символичное имя для своего первого сына.

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Иванна Онуфрийчук родила сына - как Онуфрийчук назвала первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Актриса, модель и ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онуфрийчук 29 мая впервые стала мамой. У нее родился сын, фото которого она показала в социальных сетях в считанные часы после родов.

Через несколько дней в блоге Онуфрийчук в Instagram появилось трогательное видео с ее новорожденным сыном. В ролике счастливая мама нежно гладит ладошки и пяточки младенца.

В подписи к этому посту ведущая раскрыла имя первенца. Мальчику дали необычное, но очень символичное имя - Адам

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"Наш маленький Адам, добро пожаловать в этот чудесный, удивительный мир! Мы с папой обещаем показать тебе его во всей его красе. Обещаем всегда быть рядом, защищать и поддерживать тебя на каждом шагу твоего жизненного путешествия. Наше сердце бьется для тебя, милый", - написала Иванна Онуфрийчук.

Смотрите видео Иванны Онуфрийчук с сыном:

Что такое Танці з зірками? Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

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