Звездная ведущая шоу Танці з зірками раскрыла экзотическое имя первенца

Актриса, модель и ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онуфрийчук 29 мая впервые стала мамой. У нее родился сын, фото которого она показала в социальных сетях в считанные часы после родов.
Через несколько дней в блоге Онуфрийчук в Instagram появилось трогательное видео с ее новорожденным сыном. В ролике счастливая мама нежно гладит ладошки и пяточки младенца.
В подписи к этому посту ведущая раскрыла имя первенца. Мальчику дали необычное, но очень символичное имя - Адам
"Наш маленький Адам, добро пожаловать в этот чудесный, удивительный мир! Мы с папой обещаем показать тебе его во всей его красе. Обещаем всегда быть рядом, защищать и поддерживать тебя на каждом шагу твоего жизненного путешествия. Наше сердце бьется для тебя, милый", - написала Иванна Онуфрийчук.
Смотрите видео Иванны Онуфрийчук с сыном:
Что такое Танці з зірками?
Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинский музыкальный продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая сделала признание о том, почему она вышла замуж в первый раз, когда ей было 16 лет.
Также певица Злата Огневич показала личные кадры из свадебного салона - она намекнула на скорое замужество, и предстала перед поклонниками в белом подвенечном платье.
Читайте также:
- "Живет отдельно": Тоня Матвиенко откровенно рассказала о старшей дочери
- Это просто "вау": Леся Никитюк показала интерьер своего дома
- Люблю: Сумская обратилась к своей "московской" дочери
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред