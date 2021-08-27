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Звезда Викингов Кэтрин Винник оценила празднование Дня независимости в Украине

27 августа 2021, 13:37

Канадско-украинская актриса Кэтрин Винник эмоционально высказалась о концерте на День независимости Украины.

Кэтрин Винник
Кэтрин Винник / Getty Images

Актриса Кэтрин Винник в шикарном вечернем платье обратилась к украинцам после посещения Украины, где она с родителями отмечала их 50-ление свадьбы.

Звезда Викингов предстала в синем платье и покрасовалась Prada иSTUART WEITZMAN на новых фото в Instagram, эмоционально поблагодарив украинцев и оценив все мероприятия по поводу празднования Дня независимости.

"Какой чудесный вечер! Спасибо, Украина, за чудесное празднование 30-летия Независимости", - пишет девушка.

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Актрисе в комментариях написали много комплиментов украинские звезды и фанаты.

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Кто такая Кэтрин Винник

Кэтрин Винник – канадская украинка. В Канаду эмигрировали ее родители, а дедушка был сечевым стрельцом. Настоящее имя актрисы - Катерина Винницкая.

Кроме актерских талантов девушка скрывает и другие не менее интригующие - с 6 до 17 лет Кэтрин состояла в украинской скаутской организации "Пласт", а училась она в украинской школе в Торонто. У нее черный пояс 3 дан по тхэквондо и 2 дан по карате.

Сейчас на счету актрисы более 40 фильмов и сериалов, в том числе и Доктор Хаус, и Викинги.

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