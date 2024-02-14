Звезда 'Великолепного века' избил человека из-за проблем с гневом - СМИ

Метин Акдюльгер свою вину отрицает, вопреки словам очевидцев.

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Метин Акдюльгер в пробке избил другого водителя / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Популярный турецкий актер, звезда сериалов "Великолепный век. Империя Кесем","Между миром и мной" и "Личность", Метин Акдюльгер попал в громкий скандал. Турецкие СМИ, ссылаясь на слова очевидца, который пожелал остаться неназванным, сообщают, что артист в приступе неконтролируемого гнева напал на человека.

Инцидент якобы произошел на прошлой неделе в Стамбуле. Во время дорожного движения другой водитель неудачно подрезал Акдюльгера из-за чего случилась небольшая авария. Начала образовываться пробка. Разъяренный Метин выскочил из своей машины, вытащил неудачливого водителя, и начал его избивать.

Очевидцы стали разнимать драку и провели актера к его транспорту, однако он был настолько взвинченным, что вернулся, и нанес оппоненту еще несколько ударов. Описанная ситуация быстро просочилась в прессу и соцсети, и актер был вынужден ее прокомментировать.

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На своей странице в Instagram он сделал заявление, в котором отметил, что "новости о неприятном инциденте, который произошел с ним в пробке, не соответствует действительности". Акдюльгер подтвердил, что вступил в словесную перепалку с водителем после столкновения, однако никого ниоткуда не вытаскивал и уж тем более не избивал.

По версии актера мужчина вышел из автомобиля сам, а когда приблизился к Метину на угрожающе близкое расстояние, ему не оставалось ничего кроме как оттолкнуть его. После этого, утверждает Акдюльгер, они разъехались, предварительно обменявшись контактами для того, чтобы уладить вопросы, связанные с аварией.

Заявление Метина Акдюльгера / instagram.com/metinakdulger

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