Звезда 'Великолепного века' избил человека из-за проблем с гневом - СМИ

Популярный турецкий актер, звезда сериалов "Великолепный век. Империя Кесем","Между миром и мной" и "Личность", Метин Акдюльгер попал в громкий скандал. Турецкие СМИ, ссылаясь на слова очевидца, который пожелал остаться неназванным, сообщают, что артист в приступе неконтролируемого гнева напал на человека.
Инцидент якобы произошел на прошлой неделе в Стамбуле. Во время дорожного движения другой водитель неудачно подрезал Акдюльгера из-за чего случилась небольшая авария. Начала образовываться пробка. Разъяренный Метин выскочил из своей машины, вытащил неудачливого водителя, и начал его избивать.
Очевидцы стали разнимать драку и провели актера к его транспорту, однако он был настолько взвинченным, что вернулся, и нанес оппоненту еще несколько ударов. Описанная ситуация быстро просочилась в прессу и соцсети, и актер был вынужден ее прокомментировать.
На своей странице в Instagram он сделал заявление, в котором отметил, что "новости о неприятном инциденте, который произошел с ним в пробке, не соответствует действительности". Акдюльгер подтвердил, что вступил в словесную перепалку с водителем после столкновения, однако никого ниоткуда не вытаскивал и уж тем более не избивал.
По версии актера мужчина вышел из автомобиля сам, а когда приблизился к Метину на угрожающе близкое расстояние, ему не оставалось ничего кроме как оттолкнуть его. После этого, утверждает Акдюльгер, они разъехались, предварительно обменявшись контактами для того, чтобы уладить вопросы, связанные с аварией.
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