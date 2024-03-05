Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит готовится к съемкам в стране-оккупанте

"Бали-бей" с конца февраля гастролирует по РФ, и буквально млеет от внимания российских фанаток.

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Бурак Озчивит хочет работать в рф / коллаж: Главред, фото: instagram.com/burakozcivit

Турецкий актер Бурак Озчивит разочаровал украинских поклонников своей поддержкой страны-оккупанта. Уже после 24 февраля 2022 года он регулярно посещает рф, где с удовольствием общается с пропагандистами.

Один из таких визитов произошел недавно. Озчивит совершил целый вояж по просторам страны-агрессора, и оскандалился заявлением про свою карьеру.

Так актер, от лица всех турецких артистов, заявил росСМИ, что испытывает восторг от рф и был бы рад сотрудничеству. Бурак отметил, что с радостью примет участие в каком-то проекте российского производства.

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"Актеры в Турции готовы играть в российских сериалах. Если мы создадим совместный проект, я уверен, мы получим успех и будем снимать очень много фильмов в будущем. Я хотел бы приезжать в россию чаще, мне нравится их энергетика, я знаю, что русские любят работы, где мне удалось сняться", - заявил турецкий актер.

Кто такой Бурак Озчивит? Бурак Озчивит - турецкий актер и фотомодель. Наибольшую популярность получил благодаря ролям в сериалах "Великолепный век" (Малкочоглу Бали-бей), "Королек - птичка певчая" (Кямран) и "Основание: Осман" (Осман I).

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