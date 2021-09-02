Звезда Танців з зірками произвела фурор в в откровенном наряде

Танцовщица, хореограф Юлия Сахневич покрасовалась аппетитными формами в бикини.
Хореограф, постановщица первого детского спектакля в Украине танцовщица в шоу Танці з зірками Юлия Сахневич часто балует поклонников откровенными кадрами с отдыха и со съемок пикантных фотосессий.
В этот раз Юля в Instagram показала кадры с отдыха в Испании, и засветила во всей красе идеальное тело на безлюдном пляже. Сахневич позировала только в белом бикини, и с прозрачной тканью в руках.
"Настроение вспоминать", - подписала она кадры.
"Ух", "Фигура", "Юличка, как всегда нежная и трогательная", "Ходячий секс", "Какая красота", "Юля, какая попка классная ух", "Что за крестик на бедре?", - пишут ей поклонники.
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Автор: Александр Галаджий