Звезда Танців з зірками произвела фурор в в откровенном наряде

Юлия Сахневич / instagram.com/juli_sakhnevych/

Хореограф, постановщица первого детского спектакля в Украине танцовщица в шоу Танці з зірками Юлия Сахневич часто балует поклонников откровенными кадрами с отдыха и со съемок пикантных фотосессий.

В этот раз Юля в Instagram показала кадры с отдыха в Испании, и засветила во всей красе идеальное тело на безлюдном пляже. Сахневич позировала только в белом бикини, и с прозрачной тканью в руках.

"Настроение вспоминать", - подписала она кадры.

Юлия Сахневич / instagram.com/juli_sakhnevych/

Юлия Сахневич / instagram.com/juli_sakhnevych/

Юлия Сахневич / instagram.com/juli_sakhnevych/

"Ух", "Фигура", "Юличка, как всегда нежная и трогательная", "Ходячий секс", "Какая красота", "Юля, какая попка классная ух", "Что за крестик на бедре?", - пишут ей поклонники.

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