Санта Димопулос попрощалась с летом откровенным фото

Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos/

Победительница шоу Танці з зірками, певица и танцовщица Санта Димопулос побаловала поклонников горячим фото, которым она попрощалась с жарким летом, которое для нее стало "волшебным". Она отметила, что фотосессию устроила на юге Франции.

Санта Димопулос в своем Instagram похвасталась фигурой в закрытом купальнике, который, однако, оголяет ее грудь очень открытым корсетом и выгодно подчеркивает сексуальные ножки артистки.

"Даже пятница 13 не звучит так как 31 августа. Прощай, моё волшебное лето", - написала певица.

Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos/

"Ну як можна бути такою нереальною?", "Шикарная", "Фантастика", "Ваша фигура", "Волшебная", - пишут в комментариях.

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