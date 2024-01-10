Звезда "Спасателей Малибу" больна раком груди

Американская актриса Николь Эггерт, особенно популярная благодаря ролям в сериалах 90-ых и двухтысячных, призналась, что страдает крибриформным раком груди второй стадии. Онкология поразила левую грудь артистки.
51-летняя Эггерт в интервью журналу People рассказала, что симптомы стали появляться постепенно - сперва она резко набрала 11 килограмм, затем у нее началась острая боль в левой груди. Сперва актриса списывала это на первые признаки менопаузы. Но однажды, во время самообследования груди, она нащупала внутри уплотнение.
Николь прошла маммографию и три биопсии - все анализы указали на то, что у нее рак груди. По словам звезды, новость про онкологию сильно пошатнула ее эмоциональное состояние. Однако не впадать в панику ей помогают близкие люди и простые, мотивирующие вещи. Но болезнь все равно угнетает.
Сейчас Николь Эггерт в ожидании операции по удалении опухоли и химиотерапии.
"Вопрос только в том, нужно ли мне пройти лечение до операции, или можно провести операцию, а после нее уже лечение. У меня паника. Я постоянно думаю: "Просто вытяните это из меня", - рассказывает актриса.
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