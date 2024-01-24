Звезда "Слуги народа" рассказала, как ее муж на фронте пропал на 17 дней

Украинская актриса Анастасия Карпенко ("Как там Катя?", "Перевозчица", "Дом надежды", "Доктор Ковальчук", "Слуга народа") сегодня разделяет судьбу многих украинских женщин - ее муж, Максим Николаенко, сейчас служит на фронте. В интервью для Oboz.ua артистка призналась, что недавно пережила ужас и бессилие из-за безысходности, когда ее возлюбленный перестал выходить на связь.
В конце прошлого года Николаенко сообщил актрисе, что отправляется на боевое задание, и будет недоступен 10 дней. Когда прошло 17 Анастасия стала подозревать неладное. Ожидание вестей от мужа было кошмарным, страх - парализующим.
"Недавно муж предупредил, что пойдет на задание на 10 дней и не будет на связи. А фактически его не было 17 дней. И все это время я ни у кого не могла ничего выяснить. Можете себе представить, что я пережила. Каждое утро начиналось со слез, просыпалась – и плакала. Молилась, чтобы все эти дни привели наконец к моменту, когда он позвонит по телефону. Но понимала, что этого может и не произойти. Если кто-то звонил по телефону с незнакомого номера, боялась брать трубку…", - вспоминает Карпенко.
К счастью для ее семьи, все обошлось. Однако актриса понимает, что многие женщины живут так сегодня, и другим, увы, порой везет меньше. В связи с этим Анастасия отмечает, что старается держаться, как бы ни было тяжело.
В те редкие моменты, когда мужу дают отпуск, Карпенко приходится заново знакомить его с мирной жизнью, но она не опускает руки. Ради Максима и их маленькой дочери, которая очень скучает по папе. "Нам удается все это быстро решать. Ведь он может вернуться всего на три дня, и у нас нет времени знакомиться заново. ... Мы стараемся в дни его приезда максимально находиться в любви и понимании. Много говорить, слушать. И праздновать. Вот эти три дня, которые мы имеем, стараемся праздновать", - рассказывает Анастасия Карпенко.
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