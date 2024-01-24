Звезда "Слуги народа" рассказала, как ее муж на фронте пропал на 17 дней

Анастасия Карпенко призналась, что каждое ее утро начиналось со слез, а звонки с незнакомых номеров вызывали страх.

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Анастасия Карпенко рассказала историю про мужа, который сейчас на фронте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/karpenkonastasia

Украинская актриса Анастасия Карпенко ("Как там Катя?", "Перевозчица", "Дом надежды", "Доктор Ковальчук", "Слуга народа") сегодня разделяет судьбу многих украинских женщин - ее муж, Максим Николаенко, сейчас служит на фронте. В интервью для Oboz.ua артистка призналась, что недавно пережила ужас и бессилие из-за безысходности, когда ее возлюбленный перестал выходить на связь.

В конце прошлого года Николаенко сообщил актрисе, что отправляется на боевое задание, и будет недоступен 10 дней. Когда прошло 17 Анастасия стала подозревать неладное. Ожидание вестей от мужа было кошмарным, страх - парализующим.

"Недавно муж предупредил, что пойдет на задание на 10 дней и не будет на связи. А фактически его не было 17 дней. И все это время я ни у кого не могла ничего выяснить. Можете себе представить, что я пережила. Каждое утро начиналось со слез, просыпалась – и плакала. Молилась, чтобы все эти дни привели наконец к моменту, когда он позвонит по телефону. Но понимала, что этого может и не произойти. Если кто-то звонил по телефону с незнакомого номера, боялась брать трубку…", - вспоминает Карпенко.

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К счастью для ее семьи, все обошлось. Однако актриса понимает, что многие женщины живут так сегодня, и другим, увы, порой везет меньше. В связи с этим Анастасия отмечает, что старается держаться, как бы ни было тяжело.

В те редкие моменты, когда мужу дают отпуск, Карпенко приходится заново знакомить его с мирной жизнью, но она не опускает руки. Ради Максима и их маленькой дочери, которая очень скучает по папе. "Нам удается все это быстро решать. Ведь он может вернуться всего на три дня, и у нас нет времени знакомиться заново. ... Мы стараемся в дни его приезда максимально находиться в любви и понимании. Много говорить, слушать. И праздновать. Вот эти три дня, которые мы имеем, стараемся праздновать", - рассказывает Анастасия Карпенко.

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