Могилевская показала семейную идиллию с 'мужем' и детьми в прелестном клипе

Легендарная украинская эстрадная певица Наталья Могилевская порадовала поклонников новым треком и романтическим клипом на него. Артистка представила трогательный клип на новую композицию "Під ковдрою".
По сюжету Могилевская возвращается домой, где ее ждет любимый мужчина и двое их детей.
"Моя новая песня о том, что прячется под одеялом! Хрупкие нежные чувства, которые не для всех, которые нуждаются в защите от внешних обстоятельств, которые потому так и называются, что они интимны. Чувства, которые только и предназначены для наблюдения, только для близких и родных. Особенно, если речь идет о детях. Наше счастье только в наших руках. И для этого ничего не нужно, кроме любви", — рассказала певица.
Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, что стала не только мамой, но и женой: своего загадочного избранника, бизнесмена по имени Валентин, романтические отношения с которым завязались в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, Наталья в интервью называет мужем.
"В начале войны мы с мужем усыновили двоих детей – два годика и 10. Мишель и София. Каждая минута моего молчания им была крайне необходима. Нам нужно было просто прорасти друг в друга", - призналась певица.
Позднее Могилевская продемонстрировала фигуру после информации о материнстве. В основном это были портретные снимки, для которых певица, похоже, решила примерить образ метели или Снежной королевы. Однако была фотография и в полный рост.
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