Звезда "Рокки" и "Неудержимых" Дольф Лундгрен борется с онкологией

На экране Лундгрен - непобедим, но сражение с раком дает противоречивые результаты.

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Дольф Лундгрен болен онкологией / instagram.com/dolphlundgren

Американский актер шведского происхождения, икона бодибилдеров и мастер боевых искусств Дольф Лундгрен даже в свои 65 лет производит неизгладимое впечатление своей физической формой. Он все еще усердно и ежедневно тренируется и тщательно следит за питанием.

Тем не менее его здоровье подкосила болезнь, перед которой все равны - недавно Лундгрен впервые признался, что борется с онкологией на протяжении последних восьми лет. Об это актер рассказал в интервью Грэму Бенсингеру.

В 2015 году на одной из почек Лундгрена было обнаружено крупное образование, которое было удалено хирургическим путем. На протяжении последующих 5 лет актер регулярно проходил обследования, и казался абсолютно здоровым.

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Но в 2020 году рак вернулся: на сей раз врачи нашли сразу 6 опухолей. Операция была невозможна из-за их крупного размера, поэтому актер прошел системную терапию. Но новые опухоли продолжали возникать.

Лундгрен признается: в какой-то момент его лечащий врач посоветовал ему завершить кинокарьеру и посвятить время семье и отдыху, ведь ему, по словам медика, осталось жить 2-3 года.

Такой расклад актеру, который не прекращал съемки из-за болезни с момента обнаружения первой опухоли, не походил. Он стал искать новое лечение, которое имеет положительный результат - сейчас Дольф Лундгрен на финальной стадии лечения. Он удаляет последние рубцы, после чего его врачи уверенно заявляют, что актер одержит победу над раком.

Ранее стало известно, что итальянская супермодель Бьянка Балти ради вдохновения своих дочерей полностью удалила молочные железы - таким образом манекенщица решила обезопасить себя от рака.

Также певица Лайма Вайкуле поделилась собственным опытом борьбы с онкологией, который приобрела около 30 лет назад - артистка признается, что тяжелый недуг сильно изменил ее.

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