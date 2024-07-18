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Звезда "Ранеток" Лера Козлова опозорилась возмутительной речью про Украину

Анна Подгорная
18 июля 2024, 00:17
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Артистка-путинистка вызубрила на память позорную кремлевскую методичку.
Лера Козлова
Лера Козлова назвала украинцев русскими, которые забыли свои корни / коллаж: Главред, фото: t.me/leraromantika

Звезда 2000-ых, барабанщица девичьей группы Ранетки Лера Козлова свой юношеский успех в шоу-бизнесе повторить не смогла - без коллектива она была малоинтересной для слушателей. "Утешение" бывшая артистка нашла в возмутительной пропагандистской деятельности.

Так Козлова, которая живет в оккупированном Крыму, в социальных сетях поддерживает диктатора путина и его людоедскую военную политику, одобряет войну в Украине, которой отказывает в праве на собственную государственность и независимость.

К примеру, недавно Козлова дала интервью пропагандистскому каналу, в котором на голубом глазу заявила, что украинцев не существует, дескать это все россияне, только с паспортом другой страны. Тех же граждан рф, которые выехали из страны-оккупанта в знак несогласия с войной в Украине, она просто считает ненужными в целом.

"Все, кто должен уехать, они уехали. Это не наши люди! Как написано в Библии: "Время жатвы, отделение зерен от плевел". Часто у всех такая мысль: "А чего мы туда лезем? Это нас как касается?" Да, чужая страна, но это наши люди, там русские живут. Все мы были русскими. Это в какой-то момент эта страна отделилась, и им паспорта дали с национальностью "Украина". Они забыли свои корни", - говорит Козлова.

Смотрите видеофрагмент интервью бывшей "ранетки" Леры Козловой про Украину:

Кто такая Лера Козлова?

Валерия Козлова - российская актриса, певица и барабанщица. Бывшая участница группы Ранетки (2004—2008). Живет в аннексированном Крыму. Поддерижала войну в Украине в феврале 2022 года. Ездит на оккупированные территории с гуманитарной помощью для солдатов-оккупантов.

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