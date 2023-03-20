Звезда Парка юрского периода болен редкой формой смертоносного рака

Сэм Нилл уже год борется с онкологией, которая, впрочем, вдохновила его на необычный шаг в его карьере.

Сэм Нилл болен агрессивной формой рака крови / ua.depositphotos.com

Новозеландский актер Сэм Нилл, который известен своими ролями в цикле фильмов "Парк юрского периода", сериалах "Тюдоры" и "Острые козырьки" в интервью для The Guardian рассказал, что болен раком крови.

75-летнему актеру была диагностирована 3 стадия агрессивной формы ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомы редкого типа в марте прошлого года - тогда он вместе со съемочной командой находился в промо-туре фильма "Мир юрского периода: Господство". За этим последовало два сеанса химиотерапии, во время которых Нилл лишился всех волос и почувствовал себя очень слабым.

Тогда-то к нему и пришла идея написать мемуары - книга под названием "Я когда-нибудь говорил вам это?" скоро увидит мир. Актер признался: он никогда не задумывался о писательстве, но болезнь и химия лишили его всех жизненных сил, а его деятельная натура просто не могла сидеть сложа руки.

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Сейчас Сэм Нилл продолжает принимать лекарство, несмотря на то, что вступил в стадию ремиссии. Про свою болезнь он говорит так: "Я не боюсь умереть, но это просто бесит меня. Потому что я действительно хотел бы еще одно или два десятилетия, понимаете? Мы построили все эти прекрасные террасы, у нас есть эти оливковые деревья и кипарисы, и я хочу быть рядом, чтобы увидеть, как все это растет. И у меня есть мои милые маленькие внуки. Я хочу видеть, как они становятся взрослыми. Но что касается смерти? Мне абсолютно наплевать".

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