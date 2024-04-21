Звезда "Однажды под Полтавой" рассказала, как болезненно переживает развод с мужем

Актриса Анна Саливанчук рассказала, как тяжело переживает развод с мужем-нардепом и пояснила, почему пока не хочет с ним лично разговаривать.

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Саливанчук говорит, что развод был для нее довольно болезненным / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известная украинская актриса Анна Саливанчук (звезда скетч-кома "Однажды под Полтавой" и киевского Театра на Подоле) рассказала, что весьма болезненно переживает свой недавний развод с мужем-нардепом от "Слуги народа" Александром Божковым. Об этом она рассказала в рамках шоу "Ближче до зірок".

Артистка говорит, что, хоть она и развелась с мужем уже почти год назад, однако ей до сих пор больно. Саливанчук утверждает, что ей тяжело дается общение с бывшим супругом напрямую и потому все вопросы, касающиеся общих детей, они обсуждают в переписке.

"Мне сейчас не хочется общаться. Когда у нас есть это общение, оно мне делает больно, я еще не готова. Я прошу, чтобы это было в переписке. Мы общаемся немного, но я пока что хочу, чтобы этого вообще не было. Я говорю: "Дай мне время", — подытожила Анна.

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Тем не менее, Саливанчук говорит, что, несмотря на развод родителей, дети отлично общаются с отцом ‒ часто звонят папе, разговаривают с ними через видеосвязь и вместе проводят время.

Кто такая Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого

Напомним, в начале 2024 года актриса Анна Саливанчук ошеломила фанатов новостью о том, что после восьми лет супружеской жизни она разошлась со своим мужем, нардепом и бывшим продюсером Студии "Квартал 95" Александром Божко. У супругов есть двое общих сыновей — 7-летний Глеб и двухлетний Никита.

Впрочем, что именно стало причиной ее разрыва с супругом после восьми лет брака ‒ Анна Саливанчук решила сохранить в тайне от поклонников.

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