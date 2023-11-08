Звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс готовится уйти из жизни

Марти Макфлай научился жить с неизлечимой болезнью, но и взгляды на свое существование у него значительно поменялись.

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Майкл Джей Фокс заявил, что не боится смерти / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Американо-канадский актер, звезда фантастической трилогии "Назад в будущее" и сериала "Семейные узы" Майкл Джей Фокс узнал, что у него болезнь Паркинсона в 1991 году, когда ему было всего 30. Для него это был удар - он долго отрицал, что болен, и начал злоупотреблять алкоголем.

К счастью, близкое окружение артиста помогло ему выбраться из депрессии. Фокс нашел в себе силы не только бороться с Паркинсоном, но и помогать тем, кто столкнулся с такой же проблемой. Он создал общественную организацию "Фонд Майкла Джей Фокса", которая помогает паркинсоникам, и занимается исследованием болезни и поиском лечения.

Актер прожил со своим диагнозом большую часть жизни, и хоть за это время он научился смотреть на мир позитивно, иллюзий относительно своего здоровья он не питает. В недавнем интервью изданию Closer Фокс намекнул, что рассматривает возможность самому решить, когда уйти из жизни.

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"Однажды у меня кончится бензин. Однажды я просто скажу: "Я сегодня никуда не пойду". Если это произойдет, я позволю себе это. Мне 62 года. Конечно, если бы я завтра бы ушел из жизни, это было бы преждевременно, но это не было бы чем-то неслыханным. Так что нет, я этого не боюсь", - говорит знаменитый "Марти Макфлай".

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