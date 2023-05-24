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"Звезда на небо летела": Злата Огневич рухнула со сцены во время концерта

Анна Подгорная
24 мая 2023, 12:11 обновлено 24 мая, 12:11
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Огневич была настолько увлечена выступлением, что не заметила опасность.
Злата Огневич
Злата Огневич упала со сцены во время концерта в Белой Церкви / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич напугала поклонников во время своего концерта в городе Белая Церковь. Выступление настолько поглотило артистку, что она утратила бдительность, и едва не покалечилась.

Во время исполнения песни "Зозуля" Огневич расхаживала по сцене, импровизировала с вокализами и предлагала зрителям спеть вместе с ней. Активное общение с аудиторией и сыграло с ней злую шутку.

Злата решительно направилась к краю сцены, чтобы протянуть поклонникам микрофон, однако, ослепленная прожекторами, не заметила, как шагнула в пустоту. К счастью, она не поранилась, и смогла продолжить концерт.

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Фрагментом с падением певицы поделилась в TikTok поклонница Огневич, которая в момент падения слушала концерт в первых рядах.

В комментариях фанаты поддерживают артистку и отмечают - этот неприятный инцидент по крайней мере доказывает, что Злата Огневич поет вживую, а не под фонограмму.

@rieltor_bila_tserkva Концерт м.Біла Церква, ще раз доказ того, що @zlata_ognevich ♬ оригінальний звук - Любімська Оксана

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