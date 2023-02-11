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Звезда "Мастера и Маргариты" и "Моей прекрасной няни" сбежал из России

11 февраля 2023, 09:55
Российский актер Александр Филиппенко не побоялся поддержать Украину.
Александр Филиппенко
Александр Филиппенко / скриншот YouTube

Звезда сериалов "Мастер и Маргарита" и "Моя прекрасная няня" Александр Филиппенко пополнил список звезд, кто сбежал из России, осудив вторжение в Украину.

В ноябре он уволился из Театра им. Моссовета и уехал в Вильнюс, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на его дочь.

По ее словам, отъезд отца связан с его антивоенной позицией. Она напомнила, что 19 мая 2022 года он опубликовал в фейсбуке фотографию в вышиванке.

"Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко и написал какие-то слова любви – в первую очередь друзьям, находящимся там", – рассказала она.

В Театре Моссовета Филиппенко проработал 16 лет. Его коллеги заявили, что это связано с его позицией относительно военного вторжения России в Украину.

Напомним, советский и российский актер Александр Филиппенко не побоялся в День украинской вышиванки открыто заявить о своих симпатиях украинскому народу.

77-летний артист на своей странице в Facebook опубликовал трогательный пост-воспоминание о Киеве, который проиллюстрировал своими фотографиями в украинской национальной одежде.

Ранее внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, а также ее дочь - певица Кристина Орбакайте покинули Россию вслед за Примадонной и ее младшими детьми Лизой и Гарри.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости шоу бизнеса
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