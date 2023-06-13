Звезда "Людей Икс" разбился во время гонки на выносливость

Майкл Фассбендер на 6 часу соревнования не справился с управлением и "влетел" в ограждение.

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Майкл Фассбендер попал в ДТП во время гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана" / imdb.com

Ирландский актер, звезда кинофраншизы "Люди Икс", фильмов "Бесславные ублюдки", "Джейн Эйр", "Опасный метод" и пр., Майкл Фассбендер едва не поплатился жизнью за свое необычное хобби.

Он - страстный поклонник авотогонок (в Формуле-1 болеет за команду "Феррари"), и хоть сам не является профессиональным гонщиком, время от времени он участвует в заездах.

В прошлом году он принял участие в гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана" в составе немецкой команды Proton Competition. В этом году он также вышел на трассу, однако продержался недолго. Как сообщает издание Deadline, Porsche 911 актера совершил на полной скорости столкновение с ограждением.

видео дня

Это произошло после 5 часов и 45 минут гонки. Машина Фассбендера восстановлению не подлежит, сам актер, к счастью, оказался цел. Но был вынужден сойти с дистанции.

Смотрите видео столкновения Porsche 911 Майкла Фассбендера с ограждением во время гонки "24 часа Ле-Мана" в 2023 году:

Wouuuah Michael Fassbender in the wall ??#LeMans24pic.twitter.com/1gsrLe836m — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

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