Звезда Квартала взбудоражила идеальным телом с минимумом одежды

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna/

Актриса и коуч Екатерина Никитина, которая последнее время также занялась танцами и йогой, поделилась с поклонниками откровенными фото, на которых хвастнула своими формами.

Никитина в Instagram решила попрощаться с летом и веселыми деньками аппетитными формами, которые успела запечатлеть во время отпуска летом. Никитина опубликовала пост в котором оставила фото на шезлонге в белоснежном купальнике, на котором видно ее сочные прелести, и два видео с нарезками развлечений за лето.

"Я так хочу, что бы лето не кончалось …", - призналась девушка в подписи к фото.

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna/

"Изысканная", "Насыщенное лето", "Фигура красивая", "Великолепная", - пишут в комментариях.

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