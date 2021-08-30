Звезда Квартала травмировалась во время гастрольного тура

Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/

Украинская актриса и модель Валерия Товстолес активно ведет свой блог, и после того, как вернулась со съемок шоу Женский квартал, который ездил с туром по всей Украине, поделилась с поклонниками новой бедой, которая ее постигла.

Валерия в своем Stories показала, что посетила врача, где ей сделали УЗИ стопы. Сложно сказать, какую травму подозревали у девушки, что искали ее не рентгеном, но Валерия не прокомментировала результаты обследования.

"Мой понедельник. После гастролей получила травму. Где и когда сама не поняла) Но падала я часто", - подписала она кадр, на котором ей делают УЗИ ноги.

Напомним, что во время тура Валерия баловала поклонников горячими кадрами в крошечных нарядах, которые едва прикрывали сексуальные формы.

Валерия засветила аппетитные ягодицы во время катания на катере.