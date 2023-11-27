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Звезда "Кола омани" Варченко впервые рассказала о втором ребенке и муже-защитнике

Анна Подгорная
27 ноября 2023, 12:48
Полномасштабную войну Екатерина встретила с младенцем на руках, несовершеннолетним сыном и в страхе за любимого-нацгварийца.
Екатерина Варченко с семьей
Екатерина Варченко рассказала об изменениях в личной жизни / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Уже сегодня, 27 ноября, в 20:30 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера детективной мелодрамы "Кола омани". Главную роль в сериале сыграла украинская актриса Екатерина Варченко. Новая лента расскажет историю женщины, которая стремится восстановить правду и отчаянно противостоит сложным жизненным обстоятельствам ради того, чтобы вернуть собственную дочь.

Екатерина Варченко, получившая широкую известность благодаря роли в сериале "Хозяйка", посетила студию "Сніданок. Вихідний" на телеканале 1+1 Украина, где поделилась подробностями о сериале "Коло омани" и впервые рассказала о личном.

Детективная мелодрама стала одной из первых работ актрисы во время полномасштабного вторжения. Екатерина поделилась, как работалось на съемочной площадке после длительной паузы.

"Это история о девушке с нелегкими жизненными обстоятельствами, которая попала в круг заблуждения, она многое пережила. На самом деле я всегда волнуюсь перед премьерой, а тут еще и пауза в работе была. Сейчас чувствую, будто работа и творчество смешиваются, и исчезает удовольствие, так что все равно пока остается тревога внутри", - рассказала Екатерина.

Также актриса впервые рассказала, что она теперь мама двоих детей, об отношениях с мужем военным, и планах на будущее. С марта 2022 года муж Екатерины, украинский актер театра и кино Анатоль Фон-Филандра, защищает Украину в рядах Нацгвардии.

"Первый год было очень тревожно, младшему сыну было всего 3,5 месяца, он почти совсем не видел отца. Первое слово "папа" он сказал мужу по видеосвязи, ведь только так они и виделись. Сейчас уже легче, потому что мы теперь чаще видимся, уже стали ближе", - призналась Катерина.

Екатерина Варченко с мужем и старшим сыном
Екатерина Варченко с мужем и старшим сыном / пресс-служба

Старший сын Екатерины уже успел успешно дебютировать в кино, однако сейчас актриса признается - он мечтает стать космонавтом. Сама же она отмечает, что поддержит любой выбор сына. Также впервые в студии "Сніданок. Вихідний" Екатерина Варченко рассказала, как они с мужем выбирали необычные имена для обоих детей.

"Мы договорились с мужем, что если будет мальчик, то называет он, а если девочка - называю я. Я была уверена, что первой у меня будет девочка. Но у нас родился мальчик, поэтому имя выбирал муж. У обоих сынишек двойные имена, старший Кристиан-Дориан, а младший Эмиль-Дориан", - поделилась Екатерина.

Смотрите премьеру детективной мелодрамы "Коло омани" 27 ноября, с понедельника по четверг в 20:30 на телеканале 1+1 Украина.

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