Звезда "Игры престолов" захотел сыграть в кино легендарного Владимира Ивасюка

Известный британский актер, звезда сериала "Игра Престолов" Джек Глисон хотел бы сыграть роли Григория Сковороды и Владимира Ивасюка.

Джек Глисон говорит, что хочет сыграть роль легендарного Владимира Ивасюка / коллаж Главред, фото Talented U и Facebook

Известный британский актер, звезда сериала "Игра Престолов" Джек Глисон заявил, что хотел бы сыграть в кино или на телевидении роли выдающихся украинцев ‒ философа/писателя Григория Сковороду и композитора/певца Владимира Ивасюка. если у него будет такая возможность. на встрече кинематографистов и телевизионных специалистов, организованной украинско-британской NGO ассоциацией кино и медиа Talented U.

Глисон заявил, что готов рассматривать предложения по съемке в следующем фильме режиссера Ксении Бугримовой, известной по работе над проектами "Моя правда", "Україна має талант", "Холостяк" и "Київ вдень і вночі".

К слову, на мероприятие Глисон надел украинскую вышиванку и майку, на которой было написано: "Чебуреки сила - врагу могила". А потом дополнил образ знаменитой розовой панамы, которую носил на победном "Евровидении-2022" солист фолк-рэп-группы Калуш Оркестра Олег Псюк.

В конце своего выступления Глисон решил прочесть английскую версию "Плеер" стихотворение легендарного украинского поэта, прозаика и музыканта Сергея Жадана.

Пока нет конкретных сведений о том, какой именно фильм готовит команда Бугримовой, но, по всей вероятности, речь пойдет именно о биографическом фильме о создателе легендарной "Червоной руты" Владимире Ивасюке.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднееи легендарные рок-группы Guns N' Roses и The Rolling Stones публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

"Роллинги" во время исполнения своего хита Gimme Shelter в лондонском Гайд-парке показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, которые совершили русские оккупанты на территории Украины. Впоследствии на экране за спиной взвился большой украинский флаг. Причем зрители очень хорошо отреагировали на символический жест рок-музыкантов.

А Guns N' Roses на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были наши флаги, а зал и сцена регулярно подсвечивались желто-голубыми цветами.

