Звезда "Игры престолов" сообщил про смерть нерожденной дочери

Уничтоженный горем Хафтор Бьернссон раскрыл подробности семейной трагедиии.

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Хафтор Бьернссон и Келси Хенсон сообщили про трагедию в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thorbjornsson

Актер исландского происхождения и один из самых сильных мужчин в мире, известный по роли Григора "Горы" Клигана из сериала "Игра престолов", Хафтор Бьернссон сообщил кошмарные новости - на 21.5 неделе его ребенок появился на свет мертворожденным.

В своих блогах в Instagram Бьернссон и его жена Келси Хенсон рассказали, что сердце их девочки, которую назвали Грейс Морган, перестало биться 8 ноября.

"Слова не могут описать нашу боль от этой потери или наше счастье от возможности провести хоть немного времени с нашей дочерью. ... Любовь, которую мы к ней испытываем, огромна. Горе, которое мы чувствуем, останется с нами навсегда, но и любовь тоже. Все наши надежды и мечты о ней были отняты у нас, но я знаю, что однажды снова буду с ней", - пишут убитые горем родители.

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Хафтор Бьернссон познакомился с канадской фитнес-моделью Келси Хенсон в 2017 году, в августе 2018-го пара сыграла свадьбу. Два года спустя на свет появился их первый общий сын - Стормур Магни Хафторcсон. У актера также есть дочь от предыдущих отношений.

Ранее Дженнифер Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком, который длится уже более года. Это их вторая попытка узаконить отношения - двадцать лет назад они расстались за день до свадьбы.

Также в СМИ появились подробности о похоронах актера Мэттью Перри. На церемонию прощания с 54-летним "Чендлером Бингом" пришел весь основной актерский состав сериала "Друзья".

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