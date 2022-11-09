УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда фильмов-номинантов на Оскар вышла замуж за украинскую режиссерку

9 ноября 2022, 14:37

Женщины сыграли красивую свадьбу в украинском стиле.

Зоя Лактионова и Оксана Черкашина
Зоя Лактионова и Оксана Черкашина поженились / facebook.com/zoya.laktionova

Украинская актриса, звезда номинированных на Оскар фильмов Плохие дороги и Клондайк, Оксана Черкашина сыграла свадьбу со своей второй половинкой - украинской режиссеркой-документалистом Зоей Лактионовой.

Супруги сыграли свадьбу в Варшаве 7 ноября. Это была неофициальная церемония, так как однополые браки в Польше пока не узаконены. Однако для Черкашиной и Лактионовой это - настоящая свадьба, которая знаменует крепость их союза.

Первые фотографии с церемонии появились на странице режиссерки в Facebook. На фото она с женой лежат на полу в окружении цветов и воздушных шариков. Влюбленные улыбаются и держатся за руки.

Свадьбу супруги решили сыграть в традиционном украинском стиле - с песнями и танцами. Все подарки, которые получили новобрачные, они отправят на нужды ВСУ и простых украинцев.

В качестве свадебных нарядов они выбрали классический вариант - белый верх и темный низ, которого придерживались и Лактионова, и Черкашина. Обе невесты были одеты в белые блузы и черные джинсы.

Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:09

Зима наступит по расписании: синоптики рассказали, когда темперута опуститься до минус 21

15:04

Вкуснейшие маринованные грибы на зиму: простые рецепты за 20 минутВидео

14:56

"Висели по всем деревьям": под Херсоном оккупанты разлетались из-за "прилета" в кафе во время обедаВидео

14:42

Будто только с ювелирки: как почистить золото в домашних условиях

14:37

Новый год 2023: как правильно отпраздновать, чтобы счастливо прожить следующий год

Реклама
14:37

Звезда фильмов-номинантов на Оскар вышла замуж за украинскую режиссерку

14:27

"Кремль истощен": Подоляк объяснил истерику Путина относительно переговоровВидео

14:24

Названы продукты, которые могут помочь людям с проблемами сердца жить дольше

14:16

Как номер телефона влияет на жизнь: простой способ узнать судьбоносное число

14:06

"РФ пытается заставить Украину вести переговоры": в разведке объяснили коварные методы КремляВидео

13:49

Седокова показала достоинство мужа и ответила на слухи о разводе

13:45

"Начнется восстание": Беларусь вряд ли вторгнется в Украину - генерал СШАВидео

13:25

Гороскоп на сегодня 9 ноября для всех знаков Зодиака: Овнам - карьера, Водолеям - эмоции

13:21

Путин собирается передать власть еще в этом году: аналитик назвал имя избранного кандидатаВидео

12:57

Знаки Зодиака, которым повезет в ноябре встретить любовь, получить прибыль и повышение

12:39

"Это принесет им беду": генерал Ходжес назвал цели США в случае ядерного удара РФВидео

12:29

Российский флот оказался бесполезным, Россия проигрывает морской боймнение

12:08

Первая жена Сергея Притулы показала редкое фото сына от шоуменаВидео

12:00

Дорогущая ракета полетела в никуда: россияне пытались атаковать украинскую ПВО, но промазалиВидео

11:51

В Херсонской области взорваны пять мостов и переправ, флаги РФ в Херсоне исчезли почти везде - СМИВидео

Реклама
11:45

"Путин потерпел неудачу": Россия потеряла в боях с ВСУ половину танков - Пентагон

11:42

"Срочно нужны сталинские репрессии": российские элиты напуганы из-за заявления Пригожина - BloombergВидео

11:32

Зачем замачивать одежду в уксусе: устранит одни из самых сложных пятен

11:08

"Путин бегает за Зеленским": Фейгин объяснил, почему в Кремле так хотят переговоровВидео

11:08

Как зарядить ноутбук с помощью повербанкаВидео

10:54

В Канаде девочка отдала Kalush Orchestra свои 500 долларов на нужды ВСУВидео

10:41

Стрельба в больнице: в Мелитополе кадыровец выстрелил в лицо пациентуВидео

10:39

У Галкина обнаружилось солидное наследство от родителей

10:33

Показала фигуру в купальнике: Королёва разделась на камеру

10:14

Зеленскому пришлось смягчить позицию по переговорам с РФ после подталкиваний от Байдена - PoliticoВидео

09:44

"Это будет катастрофа": Столтенберг заявил, что войну нельзя завершать на условиях Кремля

09:42

Как заставить мужчину работать и зарабатывать больше: 4 секретные фразы

09:37

ВСУ показали россиянам, чье Запорожье: для 150 оккупантов прошедшие сутки стали последнимиВидео

09:33

Партизаны под Мелитополем подорвали церковь с оккупантами - мэрВидео

09:20

Что-то стало холодать: что сделать, чтобы батарея лучше грела

09:14

"У деда крыша съехала": озверевший Киркоров отхлестал поклонника по лицу

09:05

Просто спали – и в один миг их не стало: в Запорожье российская ракета убила супермодель и ее семью

08:30

Центр авто предупреждает: в Украине увеличили штрафы для водителей за непрохождение технического контроля новости компании

08:29

Адская ночь в Днепре: россияне ударили Градами и дронами-камикадзе, есть раненыеФотоВидео

08:25

Старая Европа уже побаивается Украинымнение

Реклама
08:19

Херсон будет освобожден: США хотят обеспечить ВСУ всем тем, что нужно прямо сейчас - ПентагонВидео

08:10

В Тегеран отправили 140 млн евро наличными: Кремль пытается тайно приобрести боеприпасы для войны в Украине

08:01

Радиодиктант 2022: дата, кто будет читать

07:50

Любил готовить, но поехал убивать: ВСУ ликвидировали российского повара-оккупантаВидео

07:23

Выжили 130 из 570: мобилизованный оккупант пожаловался на "самое смертоносное" столкновение с ВСУ

07:05

Как избавиться от запаха сигарет на одежде: неожиданный метод, который действует за считанные минуты

06:45

"Мы с НАТО воюем": Соловьев устроил истерику в эфире из-за жалоб российских мобилизованныхВидео

06:18

Почему у России никак не получается накопить резервымнение

06:00

Как отбить мясо без молотка, шума и брызг: простые секреты

05:30

"Сотни погибших мобилизованных": в ВСУ рассказали о катастрофе россиян под ХерсономВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осень
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять