Звезда фильмов-номинантов на Оскар вышла замуж за украинскую режиссерку

Зоя Лактионова и Оксана Черкашина поженились / facebook.com/zoya.laktionova

Украинская актриса, звезда номинированных на Оскар фильмов Плохие дороги и Клондайк, Оксана Черкашина сыграла свадьбу со своей второй половинкой - украинской режиссеркой-документалистом Зоей Лактионовой.

Супруги сыграли свадьбу в Варшаве 7 ноября. Это была неофициальная церемония, так как однополые браки в Польше пока не узаконены. Однако для Черкашиной и Лактионовой это - настоящая свадьба, которая знаменует крепость их союза.

Первые фотографии с церемонии появились на странице режиссерки в Facebook. На фото она с женой лежат на полу в окружении цветов и воздушных шариков. Влюбленные улыбаются и держатся за руки.

Свадьбу супруги решили сыграть в традиционном украинском стиле - с песнями и танцами. Все подарки, которые получили новобрачные, они отправят на нужды ВСУ и простых украинцев.

В качестве свадебных нарядов они выбрали классический вариант - белый верх и темный низ, которого придерживались и Лактионова, и Черкашина. Обе невесты были одеты в белые блузы и черные джинсы.

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