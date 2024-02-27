Звезда фильмов Marvel и "Стар Трека" умер от тяжелой болезни

Умер известный канадский актер Кеннет Митчелл, который прославился ролями в супергеройском боевике "Капитан Марвел" и сериале "Звездный путь: Дискавери". Скорбную новость сообщила семья артиста на его официальной странице в Instagram.
Как говорится в тексте, Кеннет Митчелл ушел из жизни 24 февраля в возрасте 49 лет.
"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти Кеннета Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга", — сообщают убитые горем родственники.
В феврале 2020 года Митчелл узнал, что у него диагностирована боковой амиотрофический склероз (БАС) ‒ также известный как болезнь Лу Герига. С октября 2019 года ему пришлось использовать инвалидное кресло с электроприводом.
Кто такой Кеннет Митчелл?
Канадский актер, известный по роли Эрика Грина в телесериале CBS "Иерихон" (2006-2008) и по ролям различных персонажей в сериале "Звездный путь: Дискавери" (2017-2021). В кино он снялся в роли Ральфа Кокса в спортивном байопике "Чудо" (2004) и в роли Джозефа Дэнверса в фильме "Капитан Марвел" (2019), сообщает "Википедия".
Напомним, ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.
Также в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.
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