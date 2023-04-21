Звезда "Дневника памяти" снялась с небритыми подмышками для гламурного глянца

"Нам нужно больше такого Голливуда!" - твердят восторженные поклонники Рейчел Макадамс.

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Рейчел Макадамс снялась для обложки глянца без ретуши и с небритыми подмышками / ua.depositphotos.com

Популярность к канадской актрисе Рейчел Макадамс пришла с ролями романтических красоток, однако за пределами съемочной площадки она предпочитает реальную жизнь во всех ее проявлениях.

Артистка приняла участие в съемках для популярного глянца Bustle, главной героиней апрельской обложки которого она стала. При этом к фотосессии она выдвинула одно-единственное условие - минимум ретуши.

Первые кадры уже появились на странице издания в Instagram. Свобода, любовь и уважение к своему телу, которые Макадамс проявила на площадке, поразили их. Она не из тех актрис, которые первые признаки старения считают личной трагедией, она искренне улыбалась, даже несмотря на то, что ее лицо при этом покрывали морщины.

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"На этой фотосессии я ношу нижнее белье из латекса. Но у меня двое детей. Это мое тело, и я думаю, что очень важно отражать его в мире. Мне нравится это сочетание красоты, гламура, фантазии и правды. Выглядеть как можно лучше, работать над собой и быть здоровым - это нормально, но для всех это разное", - поделилась своей жизненной философией 44-летняя Макадамс.

Она примерила во время фотосессии множество гламурных нарядов, и ни в одном из них не выглядела нелепо. Она выглядела по-настоящему: с волосами на теле там, где им положено расти от природы, с мимическими морщинками и складочками. В комментариях к снимкам поклонники отмечают, что такого естественного подхода в Голливуде должно быть больше.

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