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Звезда Дизель Шоу признался, где и на какой военной специальности служит сейчас

Анна Подгорная
14 июля 2024, 08:22
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Олег Иваница получил работу своей мечты, и очень доволен новым назначением.
Олег Иваница
Олег Иваница новости - где служит Олег Иваница из Дизель-шоу / коллаж: Главредд, фото: instagram.com/o_ivanytsia

Украинский актер и комик, бывший участник Дизель Шоу, а ныне - воин, Олег Иваница встал на защиту родины в первые дни полномасштабной войны: за два дня до начала вторжения он обновил военный билет, а уже 25 февраля публиковал в социальных сетях фото из будней теробороны. В конце марта - принял военную присягу и был отправлен на восток.

Про свою службу там Иваница рассказывал немного. Но недавно в интервью для KP.ua признался, что его перевели на службу в Киевском регионе.

Комик-военный раскрыл подробности новой должности, о которой он давно мечтал. "Когда мы были на востоке, мне удалось сбить вражеский дрон со взрывчаткой. Он висел над позициями. Это был такой адреналин! Это круче, чем охота или рыбалка. Я начал мечтать о ПВО, и мне удалось перевестись. Я сейчас в зенитно-пулеметном подразделении. То есть это не ракеты, не какие-то сложные машины. Это просто пацики с пулеметами на пикапах, которые в основном занимаются "шахедами". Я, в принципе, и в предыдущем подразделении был пулеметчиком", - говорит Иваница.

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При этом защитник отметил, что большую роль в его военной службе сыграл именно коллектив - ему повезло с побратимами и командованием, из-за чего опасная работа приносит не только жизненно важный результат, но и удовольствие.

"Конечно, когда ты переводишься, не знаешь, в какой коллектив попадешь. Но мне и здесь реально повезло и с командованием, и с солдатами. Наверное, я везучий человек. Потому что рассказывали разное", - поделился юморист.

Что такое Дизель-шоу?

Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.

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