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Звезда бразильских сериалов был обнаружен мертвым в своем собственном сундуке

Анна Подгорная
29 мая 2023, 02:50
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Джеффа Мачадо искали с января 2023 года - на теле нашли признаки насильственной смерти.
Умер Джефферсон Мачадо
Умер звезда бразильских сериалов Джефферсон Мачадо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jeffmachadocosta, pexels.com

Популярный бразильский актер Джефферсон Мачадо был найден мертвым спустя 4 месяца после его исчезновения. Об этом сообщил изданию DailyMail адвокат семьи артиста.

26 января Джефф последний раз выходил на связь с матерью. После этого с его мобильного телефона она получала лишь сообщения с большим количеством ошибок. От голосовых сообщений и видеосвязи он якобы отказывался, ссылаясь на то, что утопил телефон в унитазе.

Тело Мачадо было обнаружено в его собственном сундуке, вывезенном из его квартиры ранее. Сундук с останками актера был закопан на глубине почти двух метров на заднем дворе дома Кампу-Гранди, Рио-де-Жанейро. Руки актера были связаны, а на шее затянута металлическая проволока.

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У Мачадо было восемь собак, благодаря которым семья актера узнала о его пропаже: на каждом из животных были датчики слежения, которые оповестили о том, что они оказались брошенными в доме Джеффа в Рио - двое из них погибло, остальные находились на лечении в ветклинике.

Мама Джефферсона Мачадо, Мария дас Дорес, убеждена, что в убийстве сына замешаны новые друзья актера: за определенную сумму они обещали ему помочь с пробами в популярном сериале на бразильском телеканале TV Globo.

В канун исчезновения Мачадо отправился на пробы в Сан-Паулу, а на обратном пути остановился у приятеля на ночлег. Дас Дорес убеждена, что убийц ее сына интересовали его автомобиль, дом и деньги, которые он получил после выигранного недавно судебного процесса. "Он доверял этим фальшивым друзьям, которые заставили его поверить, что он добьется успеха, даже взяв деньги (у него)", - сообщает мать погибшего. Главный подозреваемый - Бруно Ларрубия. Считается, что он был последним, кто видел Джеффа Мачадо живым. К тому же через несколько дней после исчезновения актера Ларрубия пытался продать часть его имущества (в том числе дом и машину), ссылаясь на то, что об этом его попросил сам Джефферсон.

Ранее стало известно про смерть модельера и первого ведущего шоу "Модный приговор" Вячеслава Зайцева - у него внезапно открылось кровотечение, в больнице "откачать" его не удалось.

Также внезапно скончался другой ведущий - Сергей Колесников, известный по передаче "Фазенда" и яркой ролью в фильме из серии "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом.

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