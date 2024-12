Лорак так и не стала большой звездой в России, даже не смотря на предательство Украины.

Лорак жалко семенила за Песковым / Коллаж Главред, фото скриншот

Вы узнаете:

Как опозорили Лорак

Что случилось

В террористической России в очередной раз унизили предательницу Украины, лицемерную Ани Лорак.

В частности, теперь Лорак можно сказать "опустили" на высшем уровне. И все - благодаря пресс-секретарю агрессора Путина Дмитрию Пескову. Тот появился на ледовом шоу своей жены - Татьяны Навки. На данное мероприятие он привел также свою дочь, которая не живет в России, и внучку.

На видео попал момент, как Песков с дочерью и внучкой заходит в помещение, куда за ним также семенит Лорак.

Тут Песков решает спросить у своей дочери, знает ли она "тетю Ани Лорак".

"Нет", - уверенно заявила Лиза Пескова. Впрочем, внучка агрессора также не узнала "великую звезду" родом из Украины.

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

