Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Знаешь тетю Ани Лорак": Песков жестко опустил запроданку

Алена Кюпели
22 декабря 2024, 11:04обновлено 22 декабря, 11:47
153
Лорак так и не стала большой звездой в России, даже не смотря на предательство Украины.
Лорак попыталась спеть песню легендарной Уитни
Лорак жалко семенила за Песковым / Коллаж Главред, фото скриншот

Вы узнаете:

  • Как опозорили Лорак
  • Что случилось

В террористической России в очередной раз унизили предательницу Украины, лицемерную Ани Лорак.

В частности, теперь Лорак можно сказать "опустили" на высшем уровне. И все - благодаря пресс-секретарю агрессора Путина Дмитрию Пескову. Тот появился на ледовом шоу своей жены - Татьяны Навки. На данное мероприятие он привел также свою дочь, которая не живет в России, и внучку.

видео дня

На видео попал момент, как Песков с дочерью и внучкой заходит в помещение, куда за ним также семенит Лорак.

Тут Песков решает спросить у своей дочери, знает ли она "тетю Ани Лорак".

"Нет", - уверенно заявила Лиза Пескова. Впрочем, внучка агрессора также не узнала "великую звезду" родом из Украины.

Новости шоу-бизнеса в Украине и мире:

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Совершенная наглость": назван шаг, которого Трамп ждет от Путина

"Совершенная наглость": назван шаг, которого Трамп ждет от Путина

12:03Украина
Война может продлиться до 2026 года: обнародован негативный сценарий для Украины

Война может продлиться до 2026 года: обнародован негативный сценарий для Украины

11:44Украина
ВСУ и войска РФ продвинулись на важном направлении: в США раскрыли детали

ВСУ и войска РФ продвинулись на важном направлении: в США раскрыли детали

11:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине влупит 14-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

В Украине влупит 14-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Усик победил Фьюри: все подробности

Усик победил Фьюри: все подробности

Тайные переговоры Киева и Москвы: о чем идет речь и при чем здесь Азербайджан

Тайные переговоры Киева и Москвы: о чем идет речь и при чем здесь Азербайджан

Угроза удара "Орешником": раскрыт неожиданный сценарий и цель РФ

Угроза удара "Орешником": раскрыт неожиданный сценарий и цель РФ

"Путин обречен, никаких шансов выжить нет": время диктатора в РФ истекает - Эйдман

"Путин обречен, никаких шансов выжить нет": время диктатора в РФ истекает - Эйдман

Последние новости

12:05

Как выбрать коврик для йоги - какие материал и длина коврика подойдут новичку

12:03

"Совершенная наглость": назван шаг, которого Трамп ждет от ПутинаВидео

11:44

Война может продлиться до 2026 года: обнародован негативный сценарий для Украины

11:21

История сейчас не знает таких случаев: ВСУ провели уникальную операцию - эксперт

11:04

"Знаешь тетю Ани Лорак": Песков жестко опустил запроданкуВидео

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцевНовые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев
11:01

ВСУ и войска РФ продвинулись на важном направлении: в США раскрыли детали

10:26

Как выбрать веник для бани: разновидности, как правильно запаривать веники

10:21

Шанс загреметь на 10 лет: Усик попал в скандал после боя - все из-за одежды

10:00

Новогодний стол 2025: во сколько обойдется и за что придется доплатить

Реклама
09:51

Помощь Украине: Шольц прикрикнул на Дуду на встрече лидеров ЕС – FT

08:58

Десант на Днепр и попытка атаки в сторону Херсона: Братчук раскрыл планы РФ

08:45

Рождественский ребус: найдите спрятавшегося эльфа за 5 секунд

08:26

РФ нанесла коварный удар: в Киевской области загорелась крыша дома - что известно

07:53

По меньшей мере 10 взрывов: в Орле поднялось пламя до небес на ценном объекте

06:52

Необольшевизм Путина: почему Украина – лишь промежуточный рубеж Кремлямнение

06:00

Буря "трусит" целых 2 недели: в Украине жестко затягивает магнитная буря

05:42

Гороскоп на завтра 23 декабря: Львам - исполнение желаний, Стрельцам - счастливый день

05:00

Какой сегодня праздник 22 декабря 2024 года: что нельзя делать беременным в этот день

04:30

Угроза удара "Орешником": раскрыт неожиданный сценарий и цель РФ

04:15

Важный церковный праздник 22 декабря: три запрета, которые нельзя нарушать

Реклама
04:00

Украинцев могут ждать новые наказания: что будет с нарушителями комендантского часа

03:35

Почему нельзя говорить "благочинний фонд": какую серьезную ошибку совершают многие людиВидео

02:24

"Прилетит такое, к чему не готовы": чем для РФ обернется война с НАТО

02:00

Лечение продолжается: в Букингемском дворце раскрыли правду про рак Чарльза III

01:33

Усик победил Фьюри: все подробности

01:30

Ошибка, которую делают многие: если ее знать, микроволновка прослужит еще внукам

00:22

Уцелели ли данные госреестров после масштабной кибератаки РФ: в Минюсте ответили

21 декабря, суббота
23:46

Все еще Брюс: дочь Крепкого орешка показала милые кадры с актером

23:04

Орбан придумал "трюк", а Фицо собрался в Москву: подробности эпопеи вокруг газа с РФ

22:07

"Он сам поджег": в ТЦК выдали свою версию с "выкуриванием" мужчины из машины

21:26

Польша готова сбивать российские ракеты: в Минобороны раскрыли главное условие

21:15

"Будет требовать все и сразу": Эйдман раскрыл истинные планы Путина в отношении УкраиныВидео

20:58

Были попытки и раньше: соседка Яниса Тиммы сделала неожиданное заявление

20:36

Бойцы ВСУ попадают в одну и ту же беду: полковник раскрыл серьезную проблему

20:25

"Это абсолютно справедливо": Зеленский анонсировал новые удары по РФВидео

19:56

Директор ЦРУ прибыл в Украину: Зеленский раскрыл подробности визита

19:34

В Украине влупит 14-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

19:15

Евгений Кот откровенно признался, откуда у него отсрочка

18:58

"Вертолеты уже в Украине": Польша подарила многоцелевые Ми-8 и Bell 412-HPФото

18:45

Усику запретили целовать крест между раундами: в чем причина

Реклама
18:38

РФ пытается форсировать Днепр: в ВСУ заявили об угрозе для Херсона

18:26

"Путин – безумец": Эйдман объяснил, почему Трамп не "сдаст" УкраинуВидео

17:51

Фюзеляж и крылья уже есть: Антонов рассказал, на сколько готов новый самолет "Мрия"

17:47

Прогноз: почему Трампу не удастся достичь мирамнение

17:00

РФ пытается проломить оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые "горячие" направления

16:51

Бойцов ПВО "бросают" в пехоту: в Генштабе ВСУ объяснили, что происходит

16:38

Пороховой завод в Казани разрывают взрывы после атаки БпЛА

16:16

Россия может приближаться к катастрофе: стало известно, как это повлияет на войнуЭксклюзив

15:52

У Melovin из-за алкоголя отнялась рука - певец рассказал про проблемы

15:48

"Володя, до свидания": журналист о возможном сценарии бунта в окружении Путина

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять