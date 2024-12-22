"Знаешь тетю Ани Лорак": Песков жестко опустил запроданку

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- Как опозорили Лорак
- Что случилось
В террористической России в очередной раз унизили предательницу Украины, лицемерную Ани Лорак.
В частности, теперь Лорак можно сказать "опустили" на высшем уровне. И все - благодаря пресс-секретарю агрессора Путина Дмитрию Пескову. Тот появился на ледовом шоу своей жены - Татьяны Навки. На данное мероприятие он привел также свою дочь, которая не живет в России, и внучку.
На видео попал момент, как Песков с дочерью и внучкой заходит в помещение, куда за ним также семенит Лорак.
Тут Песков решает спросить у своей дочери, знает ли она "тетю Ани Лорак".
"Нет", - уверенно заявила Лиза Пескова. Впрочем, внучка агрессора также не узнала "великую звезду" родом из Украины.
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Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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