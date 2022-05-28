Злата Огневич рассказала, почему на Холостячке выбрала Задворного, которого считает мальчишкой

Злата Огневич рассказала, почему на Холостячке выбрала Задворного / Коллаж

Украинская певица Злата Огневич в новом проекте Григория Решетника Как ты? рассказала, что сейчас чувствует к Андрею Задворному, которого выбрала в финале романтического реалити Холостячка.

Известно, что роман артистки и бизнесмена продлился недолго - мужчина покинул ее, так как больше не ощущал нежных чувств по отношению к Огневич.

Задворный достаточно жестко вычеркнул бывшую возлюбленную из своей жизни: когда началось полномасштабное военное вторжение рф в Украину, он даже не позвонил ей узнать, все ли в порядке (в отличие от Макса Тарапаты и Дмитрия Шевченко).

Огневич признается - Задворный слишком сильно ранил ее, даже сейчас она не может с уверенностью сказать, что простила его. "Сейчас у меня последняя стадия переживаний после болезненного разрыва. Наверное, еще до конца я не могу сказать, что я простила, но я уже не чувствую такой грусти, жалости и боли, которую я испытывала в начале", - признается певица.

Также она дала Решетнику ответ на вопрос, который мучает всех с момента окончания Холостячки - почему она выбрала именно Андрея Задворного?

"Меня привлек тогда этот эмоциональный холод. Потому что, в принципе, он меня отталкивал. Если другие ребята обращали внимание на меня, хотели понравиться. То Андрей – мне нужно было его завоевывать. И еще, в нем живет такой мальчишка. А у меня, опять же, наверное, из-за моей карьеры, у меня в школе даже не было отношений. Я постоянно была на вокальных конкурсах, постоянно училась, постоянно была занята – петь, петь, музыка, работать. Это, наверное, эта не проработанная история школьных отношений в 11 классе, которых у меня не было с таким парнем, с которым прикольно летать, прыгать, заниматься дайвингом", - рассказала она.

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Ранее певица Злата Огневич рассказала, свободно ли ее сердце, и как обстоят сейчас дела на ее любовном фронте.

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