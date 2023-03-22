Жерар Пике публично унизил Шакиру своими рассуждениями о счастье

Неверный футболист намекнул, что извиняться за свои многочисленные измены перед Шакирой не планирует, а ее чувства ему безразличны.

Жерар Пике рассказал, что безумно счастлив без Шакиры / instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique

Испанский футболист Жерар Пике перестал скрывать свое отношение к расставанию с колумбийской певицей Шакирой, с которой он был в отношениях 11 лет и даже завел двоих детей. И если артистка совершенно очевидно страдает из-за измен экс-возлюбленного и разрыва семьи, спортсмен не мучается угрызениями совести, а с азартом окунулся в новую жизнь с новой пассией.

Впрочем, в интервью для испанской газеты El Pais, которое цитирует Daily Mail, Пике не упустил возможность ткнуть бывшую супругу носом в свое счастье. Футболист отметил, что его жизнь после ухода Шакиры круто изменилась, и он никогда не был более счастлив, чем сейчас.

"Я очень счастлив. В моей жизни произошли перемены, и я знаю, как сохранить свое счастье. Каждый принимает решения, которые считает лучшими. Я делаю вещи определенным образом, я стараюсь делать это наилучшим образом. Я в порядке, счастлив", - рассказывает спортсмен.

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Хейт, который исходит от поклонников Шакиры после его предательства, футболист игнорирует. Более того, Пике намекнул, что ни раскаяния, ни публичных извинений перед супругой никто не дождется. Он убежден, что все делал правильно: "Я делал то, что хотел. Перед смертью я оглянусь назад и надеюсь, что сделаю все, что хотел. Я хочу быть верным себе. Я не собираюсь тратить деньги на отбеливание своего имиджа. Люди, о которых я беспокоюсь и которых люблю, знают меня. А остальное меня не волнует. Я направляю свою энергию на то, чтобы быть со своими людьми и отдавать им то, что у меня есть".

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