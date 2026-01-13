Юлия Проскурякова показала, как выглядит после праздников, набрав 4 килограмма.

Юлия Проскурякова все время борется с лишним весом/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Кратко:

Как сейчас выглядит жена Николаева

Что с ней случилось

Жена российского композитора Игоря Николаева, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, певица Юлия Проскурякова пожаловалась на свою фигуру.

Как пишут российские пропагандисты, Проскурякова набрала лишних килограмм во время отдыха со своей семьей. Встав на весы после новогодних застолий, она обнаружила, что набрала целых четыре килограмма.

Жена Николаева показала заплывшую фигуру / Фото 7Дней

Жена Николаева часто становится жертвой хейта за свою фигуру. То ее подловили в не очень удачном ракурсе в Дубае на пляже, то она прятала руками свой выпирающий живот, за который ее вновь и вновь подозревали в беременности.

Впрочем, жена молчуна Николаева старается уже выбирать наряды, которые скрывают лишние изгибы.

Игорь Николаев с семьей / t.me, Игорь Николаев

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

