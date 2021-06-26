Жена Кошевого в крошечном бикини впечатлила формами

Евгений Кошевой и Ксения Кошевая / пресс-служба

36-летняя Ксения Кошевая побаловала поклонников редким пикантным кадром с отдыха.

Жена Евгения Кошевого из Студии Квартал 95 не часто раздевается для кадров в соцсетях, но в этот раз показала загорелую фигуру в сториз своего Instgram.

Девушка не стала подписывать фото, просто продемоснтрировав, как ее снял муж.

Ксения выходит из бассейна в крошечном черном бикини, в котором убрала все лишние шлейки, благодаря чему демонстрирует свой бронзовый загар, стройную женственную фигуру и длинные ножки.

Какие комплименты Ксения получила от друзей и поклонников в Instagram - мы не узнаем, так как их в сториз видит только автор, однако не сомневаемся, что все по достоинству оценили ее внешность и старания, которые девушка прикладывает, чтобы держать себя в форме.

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