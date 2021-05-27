Жена Димы Комарова Александра Кучеренко удивила красотой в стильном наряде

Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko/

Мисс Украина 2016 телеведущая Александра Кучеренко похвасталась модельной внешностью в ярком зеленом костюме, который примерила для своего нового интервью.

Жена Димы Комарова ведет свою рубрику интервью на украинском ТВ, и каждый раз подбирает образы для общения со своими гостями.

Александра продемонстрировала в сториз, как на ее стройную фигуру сел приталенный костюм-двоечка с ремешком на талию от популярного дизайнера Ольги Мак, которая занимается женскими платьями и костюмами.

Под костюм девушка подобрала розовую кофточку и оставила тонкую подвеску, обручальное кольцо и миниатюрный браслет на запястье.

Судя по подписям, интервью она брала под Верховной Радой и в Мариинском парке у популярного политика.

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Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko/

Напомним, Александра и Дмитрий поженились тайно в 2019 году. Познакомились они еще в 2016 году, когда Александра принимала участие в конкурсе Мисс Украина.

Дмитрий Комаров несколько раз брал с собой Александру в путешествия на съемки, а также, часто встречался с ней, когда она приезжала в перерывах между съемками в 2019 и 2020 году.

В 2021 Александра Кучеренко ездила с Дмитрием Комаровым на съемки проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

Смотреть онлайн все выпуски проекта можно будет после премьеры на 1plu1 video и на Ютубе канале.