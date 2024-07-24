Железный генерал с душой романтика: Залужный поздравил жену с Днем рождения

Экс-главком ВСУ также показал свежее фото с супругой.

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Валерий Залужный с женой - Залужный в День рождения жены показал свежее фото с ней / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сегодня отмечает особенный праздник - у его любимой супруги Елены День рождения. Это первые именины, которая она будет отмечать в Лондоне.

Залужный, чтобы поздравить возлюбленную, в своем блоге в Facebook опубликовал сэлфи с Еленой на фоне Биг Бэна и Лондонского Глаза. Пара счастливо улыбалась в камеру.

В подписи к фото посол нежно признался жене в любви, и поделился трогательными наблюдениями, которые он сделал за годы, проведенные вместе.

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"Пересматривая наши семейные фото, я понял очень важную вещь. У Тебя, совсем нет собственных фото, за большой редкостью где тебя снимал я. Это лишь несколько снимков где ты выглядишь совсем не привычно. Только миллион фото, где мы вместе. И так оно и есть. Трудно даже представить, как бы сложилась моя жизнь без тебя, и на сколько трудно тебе было всегда быть рядом. Люблю тебя безгранично. Спасибо тебе за все. С Днем рождения", - написал Валерий Залужный.

Валерий Залужный с женой - Залужный в День рождения жены показал свежее фото с ней / facebook.com/vzaluzhnyi

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.

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