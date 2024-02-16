Жду гистологию: звезда Мастер Шефа рассказала об образованиях и операции

Звездная судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая недавно оказалась в больнице, рассекретила, что же на самом деле случилось с ней.
Оказалось, не все так просто. В частности, звезда перенесла операцию, где ей удалили новообразования. "Что же со мной было? Это была операция очень сложная по удалению некоторых новообразований, которые нужно удалить, чтобы уже не думать о них", - рассказала ведущая на своей странице в Instagram.
Литвинова также добавила, особенно не вдаваясь в подробности, что она еще ждет результатов исследования. "Еще жду анализ гистологии. Немного еще нервничаю, но надеюсь, что все хорошо", - отметила она.
Литвинова также добавила, что не любит лекарства и старается лечится гомеопатией. Но сейчас ей приходится принимать препараты и ее желудок не очень хорошо реагирует на это.
Напомним, ранее знаменитого шеф-повара Эктора Хименеза-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.
Напомним, ранее Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, в День Святого Валентина неожиданно похвастался своей девушкой.
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