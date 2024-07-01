Ждите, "Бриджертоны": Павел Зибров в образе лорда покорил Сеть

Артист внимательно следит за трендами и увлеченно им следует.

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Павел Зибров новости - Зибров показался в образе из сериала Бриджертоны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Американский сериал "Бриджертоны" стремительно завоевывает благосклонность зрителей по всему миру. Неожиданно, но поклонником костюмированной драмы оказался и певец Павел Зибров.

Как и тысячи других фанатов, он стал ожидать 4 сезона "Бриджертонов", едва на экраны вышел третий. В нетерпении он даже начал фантазировать, как бы выглядел он сам, попади он в альтернативный Лондон начала 19 века.

В своем блоге в Instagram Зибров опубликовал ролик, на котором он разгуливает среди деревьев в роскошном камзоле и с короной на голове. "Лорд Зибриджертон приветствует вас! Когда уже тот четвертый сезон? Лошади запряжены, бриллиант сезона - Марина (жена Павла Зиброва - прим. редактора) - в карете", - сообщил артист.

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В комментриях поклонники Павла Зиброва, все как один, утверждают, что исторический костюм и царственный образ идеально подходят артисту.

Смотрите видео на котором Павел Зибров предстал в образе персонажа из "Бриджертонов":

Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Сериал "Бриджертоны" Бриджертоны - популярный сериал от Netflix, действие которого происходит в высшем обществе альтернативного Лондона эпохи Регентства (начало 19 века). События вращаются вокруг четырех братьев и четырех сестер семьи Бриджертон, их поисков любви и места под солнцем. Первая серия "Бриджертонов" вышла в декабре 2020 года. На данный момент отснято 3 сезона и сериал продолжен на четвертый. Имеет спин-офф - мини-сериал "Королева Шарлотта: История Бриджертонов".

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