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"Ждала вторжения": Ирма Витовская рассказала о том, как ждала нападения России

12 декабря 2022, 21:49
Витовская
Витовская / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Украинская актриса Ирма Витовская рассказала, что знала о предстоящем вторжении России в Украину. Об этом она рассказала в интервью программы ЖВЛ.

По словам актрисы, о том, что будет большое вторжение она знала уже с 2020 года. "В 2021-м, пожалуй, уже сильно. Потому что я слежу за градусом пропаганды в России. И я ждала с 2014 года, я не жила как страус в песке", – говорит Ирма Витовская, которая утверждает, что готовилась к вторжению.

Актриса добавляет, что она отреклась от всего, что связано с Россией и в то же время поняла, что украинский язык - это главное оружие против нашего общего врага.

Она рассказала, что обломки вражеского снаряда попали в ее дом, который ей пришлось разбирать самостоятельно и даже приглашать саперов на участок.

Напомним,

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