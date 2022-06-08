Зажигательная мамасита: 55-летняя Сальма Хайек покрутила пышными бедрами в ритме страстной сальсы

Танец в исполнении актрисы получился настолько зажигательным, что невольно зазывает покориться волшебству латинской музыки.
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек служит источником вдохновения для миллионов своих фанатов по всему миру - она успешна, знаменита, красива и невероятно сексуальна.
Артистка полностью отдается всему, что делает: будь то роль в кино, или танец в фан-зоне во время концерта.
Последнее как раз попало на камеру - Хайек посетила концерт "короля сальсы", певца и бывшего мужа Дженнифер Лопес, Марка Энтони. Чарующие ритмы латиноамериканской музыки заставили страстную мексиканку пуститься в пляс.
На ролике, который Хайек выложила на своей странице в Instagram, актриса танцует, как последний раз - соблазнительно крутит бедрами и трясет роскошными черными кудрями в ритме зажигательной сальсы.
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