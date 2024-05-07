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"Зависимости, комплексы и страшные последствия": Цимбалару рассказала про РПП

Анна Подгорная
7 мая 2024, 02:05
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Анастасия Цимбалару призналась, что ее отношения с собственным телом нельзя назвать очень простыми.
Анастасия Цимбалару
Анастасия Цимбалару РПП - Цимбалару рассказала про борьбу с расстройством пищевого поведения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Звезда украинских сериалов Анастасия Цимбалару сейчас весит не больше 54 килограмм, имеет рельефный пресс, правильно питается и с удовольствием занимается спортом. Все это - результат серьезной работы над собой и уроков любви к себе, которые ей пришлось пройти в прошлом.

В своем блоге в Instagram артистка призналась, что раньше боролась с расстройством пищевого поведения. "В течение нескольких лет это было для меня чрезвычайно сложное время борьбы с собственными зависимостями, комплексами и страшными последствиями. Многие стесняются говорить на эту тему, но я считаю, что во времена вымышленных идеалов, "вылизанных" социальных сетей, где отовсюду нас убеждают, что стройное тело - один из главных критериев твоей красоты, мы должны быть смелыми, чтобы на своем примере показать - проблема существует и знакома многим! И стесняться ее не стоит", - пишет Цимбалару.

Несколько лет она падала из крайности в крайность, чтобы побороть лишний вес: она то объедалась, то голодала. Однако желаемых форм ей это не приносило, и лишь усугубило ее нездоровые отношения с едой.

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Позже она начала заниматься спортом, наблюдать за своим эмоциональным состоянием, наладила режим питания и наконец избавилась от РПП. "Очень надеюсь, что моя история сможет вдохновить девушек не замалчивать проблему, если она есть, обращаться за помощью и начать свой путь исцеления! И самое главное, моя исповедь еще раз напомнит, что не существует ничего и никого идеального в этом мире! А самая большая ценность жизни - ваше здоровье и стабильное психологическое состояние! Цените и берегите себя", - обратилась к подписчикам Анастасия Цимбалару.

Анастасия Цимбалару
Анастасия Цимбалару РПП - Цимбалару рассказала про борьбу с расстройством пищевого поведения / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Кто такая Анастасия Цимбалару?

Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

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