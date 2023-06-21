Защитник сборной Украины Забарный женился и чуть не стал зятем Джеджулы

Спортсмен создал семью с девушкой, с которой встречался с 16 лет.

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Илья Забарный женился / коллаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Член команды сборной Украины по футболу на позиции защитника Илья Забарный сообщил, что связал себя узами брака. Его избранницей стала девушка по имени Ангелина.

20-летний спортсмен встречался с избранницей с 2018 года. Осенью 2022 года пара сообщила о помолвке и стала готовиться к свадьбе.

Бракосочетание состоялось еще 5 июня, однако молодые супруги объявили об этом лишь две недели спустя. На своих страницах в Instagram они показали короткий ролик, на котором в свадебных нарядах хвастаются кольцами на безымянных пальцах. "5.06 мы стали мужем и женой. Люблю безгранично!" - подписали видео новоиспеченные супруги.

видео дня

Ангелина является дочерью Юлии Леус - бывшей жены шоумена Андрея Джеджулы. В 2017 году Леус и ведущий обвенчались, но уже спустя четыре года расстались со скандалом и взаимными обвинениями.

У жены Забарного есть единоутробная сестра Адель (2021 г.р.), которую ее мама родила от Андрея Джеджулы.

Илья Забарный женился / instagram.com/illiazabarnyi

Ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

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